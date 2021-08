Inter senza alcuni big a settembre? Scatta il problema dal Sudamerica

Sorge un grande problema per le italiane di Champions: terza giornata di A senza sudamericani?

La prima giornata di Champions League - prevista per 14/15 settembre - rischia di condizionare pesantemente la terza giornata di campionato. La FIFA ha annunciato ieri con un comunicato ufficiale la modifica del calendario delle qualificazioni al Mondiale: la CONMEBOL - l'organismo continentale del calcio sudamericano - era stata costretta ad annullare due turni di qualificazioni lo scorso marzo per via del Covid-19, e ora ufficializza le nuove date: a settembre e ottobre non ci saranno due partite, bensì tre.

Questo significa che l'ultima gara di qualificazione si giocherà tra il 9 e il 10 settembre 2021: le squadre europee non potranno avere i propri giocatori prima di sabato 11 settembre 2021. Considerando che, poi, in settimana ci sarà la prima giornata di Champions League, le big chiederanno sicuramente l'anticipo al sabato in Serie A. Escludendo recuperi in extremis, quindi, l'Inter rischia di affrontare la terza di campionato - contro la Samp al Ferraris - senza Vecino, Vidal, Lautaro e Sanchez (gli ultimi due erano già in dubbio per via degli infortuni).