Verso Inter-Genoa, Sensi in ballottaggio con Satriano. Dimarco sfida Perisic

Le ultime di formazione sul debutto in campionato della formazione di Simone Inzaghi

Antonio Siragusano

A meno quattro giorni dal debutto ufficiale della nuova Inter di Simone Inzaghi, inizia a prendere forma la probabile formazione che questo sabato alle 18.30 potrebbe sfidare il Genoa a San Siro. Come spiegato questa mattina da Tuttosport, l'impressione è che l'ex allenatore biancoceleste abbia intenzione di riconfermare quasi in blocco gli undici messi in campo nell'ultimo test amichevole a Monza vinto in maniera del tutto convincente per 3-0 contro la Dinamo Kiev.

Stefano Sensi, in forma finalmente smagliante, potrebbe dunque essere riconfermato come seconda punta alle spalle di Edin Dzeko approfittando della squalifica di Lautaro Martinez, anche se Satriano - atteso in gruppo dopo i fastidi al polpaccio - potrebbe scavalcare il centrocampista nei prossimi giorni per far coppia con il bosniaco. Altro ballottaggio è quello sulla corsia di sinistra, dove Dimarco sfida Ivan Perisic per una maglia. Per il resto classica retroguardia con Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic; Brozovic, Barella e Calhanoglu a centrocampo, con Darmian sulla corsia di destra in attesa che Dumfries - ieri al primissimo allenamento - si adatti al gioco di Inzaghi.

Un breve riepilogo anche sulla situazione degli infortunati, perché se è vero che Satriano dovrebbe essere regolarmente a disposizione dell'Inter per la prima contro il Genoa, diverso è il discorso per Lautaro Martinez che spera di lasciarsi presto alle spalle l'infortunio al muscolo psoas ed essere pronto per la seconda contro l'Hellas Verona. Continua a lavorare a parte Gagliardini che tornerà solamente dopo la sosta di settembre, mentre Sanchez - ancora in Spagna per delle terapie - tornerà in Italia entro giovedì.