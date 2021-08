Parte il Fanta Passione Inter 2021/2022: iscriviti gratis subito!

Riparte la sfida per diventare il miglior allenatore interista dell'anno

Dopo il grande successo della prima stagione, torna il Fanta Passione Inter 2021/2022! Preparati a sfidare gli altri interisti e diventa il miglior fantallenatore nerazzurro in Italia.

Veniamo subito al sodo. E' un fantasy totalmente gratuito per tutti e la piattaforma dove giocare è Fantapazz. Per partecipare alla nostra lega pubblica basterà andare al seguente link: CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL FANTA DI PASSIONE INTER.