Colpo di scena Ricardo Rodriguez: accordo e firma imminente

Ricardo Rodriguez sta per raggiungere ufficialmente un nuovo accordo. Blitz inaspettato di calciomercato da parte del Betis che sembra aver già chiuso la pratica che porta all’ex difensore del Torino, svincolato dopo la scadenza del contratto dello scorso giugno.

Il centrale svizzero era un obiettivo concreto per la retroguardia dell’Inter. In particolare, era stato Simone Inzaghi a promuovere la sua candidatura per il ruolo di vice Bastoni come braccetto di sinistra, considerata la lunga esperienza nel campionato italiano e la familiarità a giocare in una difesa a tre.

I dubbi nutriti da Oaktree sulla carta d’identità di Ricardo Rodriguez, però, hanno frenato la buona riuscita dell’affare. Da qui, come annunciato da Fabrizio Romano, il sorpasso piazzato dagli spagnoli: “Il Betis ha raggiunto un accordo con Riccardo Rodriguez per l’ingaggio a costo zero. Contratto fino a giugno 2026, intesa verbale già raggiunta in attesa della firma ufficiale”.