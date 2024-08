Il messaggio dell’Inter a Chiesa: “Giuntoli fiuta la beffa”

Giorno dopo giorno in casa Inter prende sempre più quota il nome di Federico Chiesa. L’esterno della Juventus per il momento è solo un’idea, destinata a diventare qualcosa di concreto solamente come opportunità a parametro zero per la prossima estate.

In questo momento l’indirizzo bianconero è quello di trovare entro la fine di agosto una sistemazione in uscita per l’ex Fiorentina, così da poter scongiurare definitivamente la minaccia nerazzurra. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, da Viale della Liberazione è partito un primo messaggio nei confronti di Chiesa: oggi non ci sarebbe spazio per lui all’interno della rosa, mentre tra un anno le cose potrebbero sensibilmente cambiare.

Come opportunità a parametro zero, l’Inter ha già lasciato intendere che sarebbe non poco interessata al suo cartellino. Al ragazzo verrebbe inoltre garantito un ingaggio importante, seppur in linea con quanto percepito dagli altri calciatori della rosa. Uno scenario che ad oggi sembra lontanissimo, ma che non è del tutto da escludere. Lo sa bene Giuntoli che poco si fida del collega Marotta e che, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe già fiutando “la beffa” nerazzurra.