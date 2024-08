Maxi offerta Real Madrid, 40 milioni all’Inter: ecco cos’è successo

Incredibile retroscena di calciomercato rimbalzato nelle scorse ore in Spagna. Il Real Madrid campione d’Europa, infatti, avrebbe presentato nelle scorse settimane una maxi offerta all’indirizzo dell’Inter per uno dei titolarissimi di Simone Inzaghi.

Come riportato dal Mundo Deportivo, al termine della passata stagione i blancos avrebbero dato il via al casting per aggiungere alla rosa nuovi difensori di livello. Da qui sarebbe nato un forte interesse nei confronti di Alessandro Bastoni, considerato tra i migliori centrali con piede mancino in circolazione.

Il Real Madrid avrebbe dunque presentato in Viale della Liberazione un’offerta tra i 30 e i 40 milioni di euro, ricevendo in cambio un secco no da parte dell’Inter. Bastoni, che viene considerato tra gli incedibili della formazione di Inzaghi, per il club nerazzurro ha una valutazione non inferiore agli 80 milioni di euro.

E’ improbabile che da qui alla chiusura del mercato possano arrivare nuovi assalti dal Real Madrid. Il club spagnolo ha già ribadito che non verranno messi a segno altri colpi sensazionali in questa sessione, ma soprattutto che in difesa potrebbero non arrivare altre pedine a rinforzare il reparto di Carlo Ancelotti.