Svolta Inter: Inzaghi in pressing, Oaktree apre al colpo gratis

Nonostante i diversi nomi circolati negli ultimi giorni in casa Inter per il ruolo di vice Bastoni, tra cui tanti giovani interessanti, nella testa di Simone Inzaghi c’è già un preferito. Il profilo richiesto dal tecnico piacentino rimane quello di Ricardo Rodriguez, centrale svizzero andato in scadenza di contratto lo scorso giugno con il Torino.

Il difensore viene considerato da Inzaghi perfetto per il ruolo di braccetto sinistro, soprattutto perché garantirebbe esperienza al reparto e tempi di adattamento inferiori rispetto ad altri giovani candidati in un campionato che conosce come le sue tasche.

Un nuovo acquisto a zero che l’Inter avrebbe virtualmente tra le mani, ma che sino a questo momento non ha ricevuto il via libera da parte di Oaktree. Il fondo statunitense non è del tutto convinto di affondare il colpo a causa della carta d’identità dello svizzero e preferirebbe puntare su giovani futuribili.

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, però, il pressing di Inzaghi sulla proprietà per sbloccare l’arrivo di Rodriguez potrebbe far cedere prima o poi la resistenza di Oaktree. Insieme ai dirigenti interisti, infatti, il fondo avrebbe riaperto tutte le opportune valutazioni sulla fattibilità dell’operazione a zero.