Addio Inter, accordo immediato: in Spagna per le visite mediche

L’Inter si appresta a salutare definitivamente uno degli ultimi obiettivi fissati per la prossima estate a costo zero. Come aveva già anticipato nella giornata di ieri, infatti, Luka Sucic ha deciso di salutare subito il Salisburgo senza aspettare la scadenza del giugno 2025 e dunque i nerazzurri.

Come svelato questa mattina da Fabrizio Romano, il centrocampista classe 2002 ha raggiunto un accordo per il trasferimento alla Real Sociedad. Il fantasista croato è atteso nelle prossime ore in Spagna per sostenere le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto.

Una trattativa che è decollata in pochissime ore, complice la cessione in dirittura d’arrivo di Mikel Merino verso l’Arsenal. Sarà il mancino di Luka Sucic, dunque, a rimpiazzare lo spagnolo nel centrocampo della formazione di San Sebastián.