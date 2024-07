Inter, senti Sucic: “Interesse concreto. Voglio andare subito”

Uno degli ultimi gioielli del mercato che nei giorni scorsi era stato accostato all’Inter, ha ufficialmente lanciato la sua candidatura ai colori nerazzurri. Stiamo parlando di Luka Sucic, forte trequartista di proprietà del Salisburgo giunto al suo ultimo anno di contratto con la formazione austriaca.

Come riportato nei dettagli nel nostro approfondimento sul classe 2002, si tratta di un centrocampista molto offensivo che può essere utilizzato da mezzala, dotato di un mancino che fa la differenza. Calciatore in costante crescita e già nel giro della Nazionale Croata che, stando alle sue parole, non sembra essere intenzionato ad affrontare ancora in Austria la prossima stagione.

“C’è stato e c’è un interesse concreto nei miei confronti da parte di squadre italiane. Non ho intenzione di rinnovare, voglio andarmene e andrò via questa estate“. Questo l’avviso lanciato da Sucic su Interlive.it che improvvisamente può ribaltare nuovamente i piani del club nerazzurro.

L’Inter, infatti, sperava di poter ingaggiare il croato tra un anno a costo zero, considerata la scadenza con il Salisburgo. L’urgenza palesata dal ragazzo di lasciare al più presto il club austriaco per cogliere altrove nuove sfide, obbliga i nerazzurri ad un’attenta e rapida riflessione.