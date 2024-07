Sorpresa Inter, può firmare davvero: “Ecco da cosa dipende”

L’Inter potrebbe improvvisamente cambiare idea su una delle firme più discusse degli ultimi mesi. Nonostante le complicazioni sorte soprattutto in seguito al coinvolgimento nel famoso ‘caso Juan Jesus‘, concluso senza alcuna conseguenza, Francesco Acerbi sembra essere ancora pienamente in corsa per strappare un nuovo contratto al club nerazzurro.

A rivelarlo è stato questa mattina il Quotidiano Sportivo che sulle proprie pagine ha riportato un importante aggiornamento che riguarda l’ex Lazio ma non solo. Secondo il periodico, infatti, a breve arriverà la nuova firma sul contratto di Dumfries che si legherà all’Inter sino al giugno 2028 evitando la scadenza della prossima estate.

Insieme all’olandese, poi, potrebbe toccare ad altri due interisti giunti all’ultimo anno di contratto: “Dall’entourage di Acerbi filtra tuttora ottimismo sul fatto che il centrale azzurro prolungherà, ma ad oggi non è ancora accaduto e tutto lascia pensare che il club valuterà a seconda di come risponderà il fisico dell’esperto centrale. Stessa cosa per Darmian”.