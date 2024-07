Inter, pioggia di offerte per Bisseck: “Plusvalenza immediata”

I progressi evidenziati da Yann Bisseck alla prima annata con la maglia dell’Inter non sono di certo passati inosservati in giro per l’Europa. Il difensore classe 2000, che in questo pre-campionato si è messo in luce come uno dei calciatori più in forma della squadra di Simone Inzaghi, rappresenta il prototipo di centrale moderno e forte fisicamente che ogni tecnico vorrebbe avere a sua disposizione.

Come svelato da La Gazzetta dello Sport, diversi club hanno già bussato alla porta dei nerazzurri, in particolare da Premier League e Bundesliga. Dinnanzi ad offerte tra i 10 e i 12 milioni di euro, però, la risposta dell’Inter è stata sempre negativa. Come ribadito dalla rosea, “la cessione avrebbe comportato una plusvalenza immediata perché Marotta e Ausilio se lo sono assicurati l’estate scorsa per 7 milioni dall’Aarhus”.

Gli stessi dirigenti dell’Inter, però, sono convinti che il suo valore possa moltiplicarsi da qui in avanti. Da qui la scelta di respingere ogni assalto nei confronti del centrale tedesco che anche la prossima stagione, salvo sorprese inaspettate, vestirà la maglia nerazzurra.