Dietrofront Inter, l’attaccante ci ripensa: cessione a rischio

Si è registrata una leggera frenata sul mercato dell’Inter dopo l’incontro andato in scena ieri pomeriggio in Viale della Liberazione. In sede, infatti, sono stati ricevuti gli agenti di Martin Satriano nell’ambito della trattativa molto avanzata con il Brest.

Il club francese ha già strappato il sì dell’Inter per il trasferimento dell’attaccante uruguaiano a titolo definitivo sulla base di un’operazione da 6 milioni di euro più bonus. Manca, invece, l’ultimo ok da parte del calciatore, che ieri ha ribadito di non essere convinto al 100% di voler tornare in Francia dopo il prestito della scorsa annata.

Come riportato da Tuttosport, quello di Satriano non è ancora un no definitivo all’ipotesi di un ritorno al Brest. Il giovane centravanti classe 2001, però, preferirebbe una nuova esperienza in Liga, campionato che di gran lunga lo affascina rispetto a quello francese.