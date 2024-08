UFFICIALE il nuovo ruolo di Handanovic all’Inter

Concluso il primo anno da apprendistato dopo il ritiro annunciato la scorsa estate, Samir Handanovic è pronto ad intraprendere una nuova carriera. L’ex capitano dell’Inter, infatti, una volta lasciato il calcio era entrato a far parte della squadra degli osservatori del club nerazzurro.

Un’esperienza formativa necessaria per l’ex portiere che già un anno fa aveva deciso di voler intraprendere la carriera di allenatore. Quest’oggi, come annunciato ufficialmente dall’Inter, prende il via la nuova vita di Handanovic come tecnico nerazzurro: allo sloveno, infatti, è stata affidata la guida della formazione U17.

Dopo la nomina di Andrea Zanchetta come allenatore della Primavera al posto di Cristian Chivu, ecco quali saranno i tecnici delle squadre giovanili maschili dell’Inter: