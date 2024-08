VIDEO – Thuram e Pavard rinunciano alle vacanze: BLITZ ad Appiano

Non stavano più nella pelle Marcus Thuram e Benjamin Pavard: la voglia di indossare nuovamente i colori nerazzurri era troppa, a tal punto da accorciare di ben due giorni le loro vacanze. I due francesi, impegnati sino a poche settimane fa agli Europei di Germania, erano infatti attesi ad Appiano Gentile il 3 agosto, così come Dumfries e de Vrij.

Entrambi, tra lo stupore generale, hanno scelto invece di guadagnare ben due giorni di preparazione e tagliare le loro vacanze. Come mostrato dalle immagini ufficiali del club nerazzurro, Thuram e Pavard già questa mattina hanno ripreso il lavoro in palestra e da domani inizieranno ad aumentare il ritmo per farsi trovare pronti per l’inizio del campionato.

Queste le immagini di questa mattina pubblicate dall’Inter: