Ultim’ora Inter, infortunio UFFICIALE: Inzaghi perde un titolare

Brutte notizie per l’Inter che ha appena annunciato un infortunio pesante in questa fase del pre-campionato. Simone Inzaghi, infatti, dovrà fare a meno per qualche giorno di Mehdi Taremi, alle prese con un problema muscolare accusato in allenamento.

L’attaccante iraniano, a segno cinque volte nelle prime tre amichevoli di questa estate, sarà dunque costretto a saltare il test di domani sera contro il Pisa. Taremi, come si evince dal comunicato, verrà rivalutato solamente la prossima settimana.

Questa la nota ufficiale dell‘Inter sulle sue condizioni: “Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.