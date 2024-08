Infortunio Taremi, Inzaghi nei guai: ECCO i tempi di recupero

L’infortunio ufficiale di Mehdi Taremi in questa fase del pre-campionato per l’Inter, complica inevitabilmente i piani di Simone Inzaghi. L’attaccante iraniano è stato tra i calciatori di movimento più utilizzati dal tecnico nelle prime amichevoli, in virtù anche delle assenze di Lautaro Martinez, Thuram e Arnautovic.

Taremi, come confermato dal club nerazzurro, ha riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Uno stop che potrebbe costringere l’iraniano a rimanere fermo ai box dai 10 giorni alle due settimane nel bel mezzo del ritiro estivo. Ciò significa che l’ex Porto potrebbe rischiare di arrivare al debutto in campionato non al meglio delle sue condizioni, ma non solo.

Ad oggi, infatti, Taremi è stato l’unico attaccante del progetto nerazzurro a disposizione di Inzaghi dal primo giorno. Arnautovic è tornato ad Appiano Gentile tre giorni fa, mentre Thuram ha affrettato i tempi e già questa mattina – con due giorni di anticipo sulla tabella di marcia – si è presentato alla Pinetina per il primo giorno di lavoro.

Stando alle previsioni, Lautaro Martinez non dovrebbe rientrare prima del 7 agosto, anche se l’argentino già scalpita e non vede l’ora di iniziare la nuova stagione. Il rischio per Inzaghi, in ogni caso, è quello di presentarsi alla prima di campionato con un reparto d’attacco decisamente in ritardo sotto l’aspetto fisico.