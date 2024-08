Nuovo partner UFFICIALE, il comunicato dell’Inter

Come annunciato direttamente dall’Inter, a partire da oggi Dreame Technology è entrata a far parte della famiglia nerazzurra. L’azienda pioniera negli elettrodomestici innovativi, ha siglato un nuovo accordo con l’Inter e da questa stagione sarà Official Robot Vacuum Partner del club nerazzurro.

Questa la nota ufficiale dell’Inter: “FC Internazionale Milano e Dreame Technology, annunciano di aver siglato una partnership che vedrà l’azienda pioniera negli elettrodomestici innovativi diventare Official Partner del Club nerazzurro a partire dalla stagione 2024/25. Questa collaborazione unisce la passione di Dreame per l’eccellenza tecnologica con la squadra nerazzurra, creando una sinergia unica e riflette la dedizione condivisa per l’innovazione e la ricerca della migliore performance“.