Sarà Psg-Inter la finalissima di Champions League che andrà in scena a Monaco di Baviera presso l’Allianz Arena il prossimo 31 maggio 2025. Per i nerazzurri sarà l’occasione di riscattarsi a soli due anni di distanza dalla sfortunata sconfitta incassata a Istanbul nel giugno 2023 contro il Manchester City.

Al triplice fischio di Inter-Barcellona era già partita la corsa folle da parte dei tifosi nerazzurri al biglietto di Psg-Inter per la finale di Champions League. A tal proposito, l’UEFA ha già comunicato con una nota ufficiale quanti tagliandi verranno messi a disposizione e quali saranno le fasce di prezzo.

Biglietti Psg-Inter finale Champions League: prezzi

Il prezzo oscillerà dai 70 ai 950 e i biglietti verranno divisi in quattro categorie per i pubblico: Categoria 1 (950 euro), Categoria 2 (650), Categoria 3 (180) e Categoria 4 (70). Come annunciato dall’Uefa, infine, i biglietti una volta messi in vendita saranno distribuiti tramite l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente sia per Android sia per iPhone.

Biglietti Psg-Inter finale Champions League: come acquistarli

Per Psg-Inter verranno messi a disposizione 64.500 biglietti: 38.700 saranno riservati a tifosi e pubblico generico, mentre ai due club spetteranno circa 18.000 tagliandi a testa. La società nerazzurra ha comunicato sul proprio sito ufficiale la procedura per poter tentare l’acquisto di un biglietto per la finale.

Il Club ha informato che cercherà di utilizzare un criterio di assegnazione che punti a premiare i sostenitori più fedeli. Fino alle ore 10 di lunedì 12 maggio i tifosi nerazzurri potranno accedere a inter.it/tickets e compilare i dati necessari per inviare la richiesta alla UEFA (saranno obbligatori anche i numeri della tessera Siamo Noi e della tessera socio Inter Club) e per poter ricevere un codice univoco che consentirà l’acquisto di un solo biglietto non cedibile.

Questo codice potrà essere richiesto dagli Abbonati Serie A 2024/25 e dai Soci Inter Club attivi alla stagione 2024/25 ma ovviamente non sarà possibile per tutti i tifosi riuscire ad acquistare un biglietto viste le moltissime richieste. L‘Inter si impegna infatti a premiare i tifosi più fedeli e quelli che sono abbonati o iscritti a un club da più anni.

La richiesta non comporta l’attribuzione automatica di un codice di accesso: i tifosi selezionati lo riceveranno via e-mail nei giorni successivi. Infatti, la semplice possibilità di richiedere un codice di accesso non garantisce quindi di poter poi acquistare un biglietto.