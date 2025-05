Sky: “Ribaltone panchine. Conte, Allegri e cosa succede all’Inter”

In attesa degli ultimi match di quest’ultimo turno di Serie A in programma questa sera, sono già insistenti le voci che riguardano possibili scossoni in panchina nel prossimo campionato italiano. A partire da Antonio Conte, reduce dalla vittoria dello scudetto con il Napoli ma parecchio tentato da un ritorno alla Juventus.

Al posto del tecnico leccese, secondo quanto riportato da Sky Sport, la prima scelta degli azzurri pare essere Massimiliano Allegri, fermo da un anno dopo il divorzio burrascoso coi bianconeri. In caso di addio, Aurelio De Laurentiis andrebbe subito sull’allenatore toscano in modo da evitare eventuali inserimenti futuri di altri club italiani come Milan o Inter.

Come scritto da Gianluca Di Marzio, infatti, anche i nerazzurri sarebbero orientati a virare su Allegri qualora dovesse arrivare un divorzio con Simone Inzaghi dopo la finale di Champions: “La prima scelta del club azzurro è Massimiliano Allegri. La volontà del Napoli è quella di chiudere subito per evitare possibili inserimenti dell’Inter dopo la finale di Champions League e del Milan”.

L’opinione di Passione Inter

Ad oggi, come abbiamo già ribadito in altre occasioni su Passione Inter, la volontà sia di Inzaghi che del club nerazzurro è quella di andare avanti insieme a prescindere dall’esito della finale di Monaco. Per cui, salvo clamorosi colpi di scena, l’ipotesi di un rinnovo del contratto rimane ancora quella più probabile.