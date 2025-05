Assist Uefa sul prossimo colpo dell’Inter: “Presto l’intesa”

Sul prossimo colpo di mercato dell’Inter in entrata potrebbe esserci, in maniera del tutto involontaria, lo zampino dell’Uefa. Le norme previste dall’organo presieduto da Ceferin potrebbero agevolare le mosse del club nerazzurro in vista della finestra introdotta quest’anno per la prima volta dalla Fifa dal 1° al 10 giugno, per favorire i club che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club.

Nello specifico, come riferito quest’oggi da Tuttosport, si fa riferimento alle norme che riguardano il Fair Play Finanziario. Queste, infatti, obbligano alcuni club tra cui il Marsiglia a dover incassare diversi milioni entro la scadenza del prossimo 30 giugno per allinearsi a quanto previsto dall’Uefa. Un assist perfetto per l’Inter che proprio con i francesi tratta da diverse settimane il cartellino di Luis Henrique.

L’ultima proposta dei nerazzurri – che hanno già un’intesa di massima con l’esterno classe 2001 sulla base di un quinquennale da 2,2 milioni a salire a stagione – ammonta a 24 milioni di euro più 3 di bonus, a fronte di una richiesta da circa 30 milioni formulata dal Marsiglia. Una distanza minima che potrebbe essere limata da qui all’inizio del Mondiale di giugno e che lascia la sensazione “che si possa comunque arrivare presto a un’intesa”.