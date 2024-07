Le probabili formazioni di Pisa-Inter: Inzaghi ritrova i titolari

Nuova amichevole in programma per l’Inter dopo le ottime indicazioni fornite dalla formazione nerazzurra lo scorso weekend contro il Las Palmas. Ancora una trasferta per Simone Inzaghi impegnato nel derby in famiglia con il fratello Pippo il prossimo venerdì 2 agosto. Allo stadio Arena Garibaldi, infatti, si disputerà il match tra l’Inter e il Pisa.

Nerazzurri che da oltre una settimana hanno ritrovato il gruppo degli italiani e che potranno schierare una formazione che si inizia ad avvicinarsi a quelle che sono le idee del proprio allenatore. Tutti i Nazionali Azzurri dovrebbero dunque partire dal primo minuto, eccezion fatta per Frattesi in ballottaggio con Mkhitaryan.

Queste le probabili formazioni di Pisa-Inter: