Mercato – Inter, Zapata in standby. Weghorst non convince, Insigne si complica

Il punto su alcuni dei nomi cercati dal club nerazzurro in attacco

Nel frattempo, tornando alla cessione di Lukaku, nella lunga lista degli attaccanti che Marotta e Ausilio stanno sondando incessantemente in queste ultime ore, uno spazio importante lo sta occupando Duvan Zapata. Il centravanti dell'Atalanta sta spingendo per l'addio, a tal punto da far arrivare gli agenti in Italia per trattare la cessione, ma senza un adeguato sostituto il club bergamasco ha fatto capire il ragazzo che non si muoverà da Bergamo. Per questo motivo il colombiano, che sembrava nettamente in vantaggio nelle scorse ore, adesso rimane in standby.