GdS – Inter, non si spegne la fiamma per Vlahovic. E su Correa spunta l’Everton

Inzaghi vorrebbe il nuovo centravanti entro il debutto in campionato

Il tempo stringe e siamo sempre più vicini all'esordio in campionato della nuova Inter di Simone Inzaghi, in programma tra quattro giorni a San Siro contro il Genoa nell'anticipo delle 18.30. Proprio per questo motivo il tecnico piacentino entro quella data vorrebbe avere la rosa al completo, incluso il nuovo attaccante che da un momento all'altro potrebbe sbarcare a Milano per arricchire un reparto offensivo orfano di Romelu Lukaku.

Aggiornamenti importanti anche sul fronte Correa, profilo diverso per caratteristiche rispetto agli altri sondati dall'Inter per l'attacco, ma sicuramente tra i più graditi agli occhi di Inzaghi. La Lazio non lo vede più nel nuovo sistema di Maurizio Sarri e vorrebbe cederlo per sbloccare in entrata l'acquisto di un esterno puro. Nelle ultime ore si è registrato l'inserimento pericoloso dell'Everton, ma anche in questo caso - come già accaduto con Dumfries - potrebbe risultare decisiva la volontà del calciatore, ad oggi più tentato dai colori nerazzurri.