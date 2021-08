Una famosa birra ha dedicato ad Arturo Vidal un’edizione speciale

Al centrocampista cileno è stata riservata una linea intera

Se in campo è partito subito a mille impressionando lo staff di Simone Inzaghi che probabilmente non si aspettava ancora un calciatore così voglioso e desideroso di far bene, anche fuori dal rettangolo verde Arturo Vidal si sta dando fare. Al centrocampista cileno, infatti, verrà dedicata un'edizione speciale della famosa birra Budweiser, una partnership che precedentemente era toccata ad altri calciatori di altissimo livello del calibro di Leo Messi e Sergio Ramos, peraltro entrambi oggi compagni di squadra al Paris Saint Germain.