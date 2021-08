Sky – Spunta il nome di Weghorst per l’attacco: chi è il gigante del Wolfsburg

L'attaccante olandese potrebbe essere un'opzione tra i 15/20 milioni di euro

Alessio Murgida

C'è un nuovo obiettivo sul mercato in casa Inter per rinforzare l'attacco. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la società nerazzurra sta valutando l'idea di acquistare Wout Weghorst: il centravanti del Wolfsburg avrebbe un prezzo compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro. Un nome a sorpresa che spiazza rispetto alle ultime notizie circolate. Non un profilo da far saltare dalla sedia ma il gigante olandese (sì, perché la sua altezza è di ben 1,97 m) è stato ed è attualmente uno dei centravanti più quotati in Bundesliga.

Weghorst, classe 1992, è in Germania dal 2018 e in tre anni ha segnato 54 gol in campionato in 101 partite: una buona media, assolutamente. Nell'ultima stagione ha trascinato i suoi al quarto posto con 20 reti e nell'esordio in campionato contro il Bochum lo scorso sabato ha subito messo il timbro, decidendo il match. Attualmente si trova al nono posto dei migliori marcatori in Bundesliga ancora in attività.

Qual è il suo punto di forza? Oltre all'altezza che lo rende un giocatore molto fisico e forte di testa, una delle qualità è il carattere a detta dello stesso giocatore in un'intervista rilasciata nel 2018 al sito della Bundesliga: "Penso di avere una mentalità molto forte, lavoro sempre tanto per gli obiettivi che voglio raggiungere. In ogni allenamento o partita, do sempre il 100%." La colonia olandese dell'Inter potrebbe crescere dopo l'arrivo di Denzel Dumfries, oltre a Stefan de Vrij.