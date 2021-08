Sabato c’è il debutto in campionato: cosa aspettarsi da questa settimana

La squadra di mister Inzaghi si prepara alla partita d'esordio contro il Genoa con il mercato ancora aperto e la necessità di acquistare un nuovo attaccante

Manca davvero poco e poi sarà calcio. Quello vero, quello sul campo. Sabato alle ore 18.30 l'Inter di Simone Inzaghi farà il suo esordio in campionato contro il Genoa. Sarà una settimana dedita alla preparazione della prima partita ufficiale della stagione: siamo tutti curiosi di vedere questa nuova Inter che però non sarà quella definitiva. Infatti, il mercato estivo si chiuderà il 31 agosto e i nerazzurri stanno ancora cercando un attaccante. Come sappiamo, l'obiettivo numero uno è Duvan Zapata. Secondo La Repubblica, l'Inter ha fatto un'offerta di 30 milioni di euro più 4/5 di bonus: l'Atalanta deve però trovare prima il sostituto e il profilo del GalloBelotti non convince ancora.