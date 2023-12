Superlega o Champions? L’Inter ha SCELTO. Il comunicato ufficiale

È arrivata questa mattina la storica sentenza della Corte UE che ha dichiarato come un abuso le posizioni di UEFA e FIFA, aprendo di fatto alla costituzione di una Superlega. Dopo le prime prese di posizione di alcuni club e di diversi campionati, è arrivato anche il comunicato ufficiale dell’Inter.

“FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA. Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall’ECA per sostenere questi valori“.

L’Inter, quindi, sceglie la UEFA e quindi il nuovo formato della Champions League che andrà in vigore della prossima stagione. Una decisione non scontata, considerando che due anni e mezzo fa il club nerazzurro era stato fra i 12 promotori della “scissione”, aprendo alla Superlega.