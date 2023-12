Il rigore fallito di Lautaro Martinez ha senza dubbio segnato la partita dell’Inter, che non ha sbloccato il risultato nei tempi regolamentari, e la sua, che da quel momento si è spento e ha pure riportato un problema fisico.

In occasione del penalty, però, potrebbe esserci stata una clamorosa irregolarità non riscontrata dal Var e della quale nessuno sta parlando. Al momento del tiro, infatti, il difensore bolognese Beukema sembra entrare in area in anticipo ed è proprio lui a intervenire dopo la parata di Ravaglia, come si evince dagli highlights di Inter-Bologna.