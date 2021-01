L’Inter cambia nome? La Repubblica smentisce: “‘Inter Milano’ per la campagna di lancio del nuovo logo”

L’Inter cambia nome, logo, sponsor e dirigenza? L’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport, ha creato il panico più totale in casa nerazzurra, all’indomani della netta vittoria per 2-0 sulla Juventus.

Alcuni tifosi non hanno accolto positivamente la notizia, facendo leva sulla tradizione e sulla storia del club. Altri invece guardano già al futuro, analizzando le possibili variabili economiche e commerciali che hanno spinto l’Inter a considerare questa scelta.

Mentre sul web iniziano ad apparire le prime foto, La Repubblica smentisce la notizia facendo chiarezza sul caso. Come riportato dal giornalista Franco Vanni, “la ragione sociale resterà Fc Internazionale Milano. Il nome del club non cambia. ‘Inter Milano’ sarà la campagna di lancio del nuovo logo (merch, game etc). Era previsto a marzo ma, visto il momento, si potrebbe andare più avanti”.

Ecco il tweet:

