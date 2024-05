Una clausola inserita nell’accordo tra Oaktree e Suning, portata alla luce nelle scorse ore, potrebbe scoraggiare una nuova cessione dell’Inter in tempi brevi.

Dopo aver escusso il pegno sulle azioni del club nerazzurro appartenenti alla famiglia Zhang, Oaktree è difatti divenuto il nuovo proprietario interista. Nelle prossime settimane, in seguito ad una perizia, il fondo dovrà saldare la differenza tra i 395 milioni di euro del prestito non restituito da Suning e il valore finale che verrà stabilito per il club.

In favore di Zhang, come riportato dal Corriere dello Sport, è spuntata una clausola presente nell’accordo con Oaktree. Rispetto alla valutazione che verrà attribuita al club dalla perizia, qualora il fondo statunitense decidesse di cedere l’Inter entro i prossimi 18 mesi, dovrà riconoscere nelle casse di Suning una percentuale della differenza tra quel valore e il prezzo di vendita.

Ciò significa che Oaktree avrà tutto l’interesse a tenere la proprietà dell’Inter almeno fino al 2026, trascorsa dunque la scadenza dei suoi primi 18 mesi. Questo perché, scaduta la clausola con Suning, potrà in caso di cessione avere diritto a tutto l’incasso senza dover riconoscere alcuna percentuale alla famiglia Zhang.