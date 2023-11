Prosegue il lavoro della dirigenza dell’Inter, con la finestra di mercato di gennaio ormai alle porte. In realtà, le attenzioni principali della società nerazzurra sembrano essere già rivolte all’estate e alle possibili operazioni a parametro zero da poter concludere.

L’Inter, come racconta l’espero di mercato Alfredo Pedullà, è molto attenta al mercato dei giocatori in scadenza di contratto; e due nomi, in particolare, sarebbero in cima alla lista di Marotta e Ausilio: Zielinski e Taremi.

Il primo starebbe dando precedenza al rinnovo con il Napoli, ma è chiaro che in caso di mancato accordo con i partenopei, l’Inter diventerebbe un’opzione concreta. Discorso diverso per Taremi: il Porto proverà un’ultima offerta in extremis. La speranza dei nerazzurri, che vorrebbero chiudere l’operazione in estate e non a gennaio, è che il giocatore rifiuti e che non inizi eventuali flirt con altre squadre.

L’opinione di Passione Inter

Agire in anticipo, cercando di fiutare affari che non richiedano un investimento economico eccessivo, è da tempo la strategia che l’Inter predilige per rafforzare la propria rosa, senza dove fare i conti con le risorse economiche limitate. Zielinski e Taremi si inserirebbero in questo filone e rappresenterebbero sicuramente due colpi di alto profilo.