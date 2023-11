Mehdi Taremi è uno dei grandi obiettivi delle prossime sessioni di mercato dell’Inter. L’iraniano, in scadenza a giugno 2024, è indubbiamente nella lista di Marotta e Ausilio come possibile parametro zero a giugno, ma in tanti insistono sul fatto che i nerazzurri possano tentare l’assalto già a gennaio. A maggior ragione se Marko Arnautovic non dovesse dare le garanzie fisiche minime dopo il pesante infortunio che lo ha colpito ormai due mesi fa, e dal quale ha recuperato da poco.

Nel frattempo però, all’emittente lusitana Sic ha parlato anche il presidente del Porto, Pinto da Costa. Il numero uno dei dragões ha fatto capire in maniera chiara che le speranze di rinnovare il contratto di Taremi sono, ad oggi, ridottissime: “Dobbiamo essere realisti. Taremi ha delle offerte che non ha ancora accettato per guadagnare 10 milioni all’anno…”. E poi, tornando sull’interesse del Milan di fine estate, ha lanciato una bordata: “Sì, il Milan ci ha provato in estate con proposte ridicole di cui non valeva nemmeno la pena parlare. Non erano nemmeno vicini al valore della clausola”.