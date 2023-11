“La migliore nazionale è quella senza Calhanoglu”. E Hakan risponde al giornalista

Sebbene sia un punto fermo anche della sua nazionale, oltre che dell’Inter, nelle ultime due partite della Turchia Hakan Calhanoglu non era in campo. Il 20 nerazzurro aveva infatti ricevuto un permesso per abbandonare il ritiro, sia per una leggera sindrome influenzale, sia per star vicino alla moglie prossima al parto. Nel frattempo, la sua Turchia ha giocato un’amichevole contro la Germania vincendo 2-3 e l’ultima partita di qualificazione ad Euro 2024 contro il Galles, terminata 1-1.

Qualche giorno fa, su X il giornalista turco Gökmen Özcan ha scritto: “La migliore Nazionale è quella senza Hakan Çalhanoğlu”, facendo riferimento unicamente, con tutta probabilità, alla vittoria in amichevole contro gli uomini di Nagelsmann. Calhanoglu ha poi letto il pensiero e deciso di rispondere con ironia, pubblicando cinque emoji con le mani che applaudono. Ecco qui di seguito il post e la relativa risposta.