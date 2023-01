CdS – L’Inter ha il mal di trasferta: è la peggior difesa della Serie A

Il segreto per una perfetta fase difensiva, come dimostrato dalla partita vinta brillantemente contro il Napoli, sta nell'attenzione di tutta la squadra. Un'Inter concentrata può essere tranquillamente in grado di fermare il miglior attacco della Serie A, subendo il primo e unico tiro in porta dopo 90 minuti di gioco. Quella vista sabato sera a Monza, invece, ha fatto riemergere vecchi fantasmi del passato. Troppe disattenzioni già viste nella prima parte di stagione contro un avversario probabilmente sottovalutato, ma soprattutto un atteggiamento estremamente passivo visto nella ripresa.