TS – L’Inter pensa al futuro in difesa: sondato il terreno per Schuurs

Il difensore del Torino potrebbe essere un obiettivo per l'estate

Enrico Traini

Con i rinnovi di Skriniar e De Vrij ancora in forte dubbio, l'Inter ha cominciato a guardarsi attorno, cercando di capire quali potranno essere gli obiettivi in difesa per l'estate. Tra i nomi emersi c'è quello di Perr Schuurs, difensore olandese del Torino, arrivato in Italia la scorsa estate.

La notizia è riportata da Tuttosport, che sottolinea il parallelismo con l'operazione, poi sfumata, per Bremer. L'Inter, anche in questo caso, spera di riuscire ad ottenere una posizione di vantaggio muovendosi con largo anticipo. Nella speranza, questa volta, di un esito positivo.

Tuttavia, la concorrenza per il classe 1999 è alta: in Italia potrebbero essere interessate a lui Milan e Napoli. Ma non solo: il giornale torinese, infatti, riporta anche l'interesse di Tottenham e Liverpool, oltre a quello già manifestato in passato dal Paris Saint-Germain.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Schuurs è sicuramente trai profili più interessanti emersi in questa prima parte di Serie A. Dalla sua, inoltre, ha anche l'età: 23 anni compiuti a novembre. I margini di crescita, pertanto sembrano essere molto ampi e muoversi in anticipo per un profilo come il suo rappresenterebbe per l'Inter la giusta occasione per portarsi a casa un grande talento, pronto a fiorire definitivamente in nerazzurro.