Inter-Parma, le probabili formazioni: tanti cambi e un dubbio per Inzaghi

In ogni caso, il tecnico potrà dare spazio ad alcuni elementi che normalmente giocano meno: in campo allora ci saranno D'Ambrosio , Gagliardini , Asllani , e Gosens . Una chance dal primo minuto sarà concessa anche al Joaquin Correa, al rientro da un infortunio e alla ricerca della migliore condizione.

L'unico vero dubbio di formazione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, riguarda la fascia destra: Dumfries o Bellanova? L'esterno italiano ha bisogno di minuti e queste normalmente sono le partite per lui. Al tempo stesso, l'olandese non sta vivendo un buon momento in nerazzurro e avrebbe bisogno di giocare per sperare di ritrovarsi.