Chi è Srdjan Jovanovic, l’arbitro di Inter-Porto a San Siro

Sarà Srdjan Jovanovic l'arbitro di Inter-Porto , andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. L'UEFA ha designato il fischietto serbo per il primo atto che andrà in scena mercoledì 22 febbraio alle 20.45 allo stadio Meazza in San Siro. Gli assistenti saranno i connazionali Uroš Stojković e Milan Mihajlović , con Novak Simović quarto uomo. Al VAR la coppia tedesca Bastian Dankert -Marco Fritz.

Qualche precedente, invece, lo ha con diverse squadre italiane: con il fischietto serbo sono arrivate due sconfitte pesanti per la Juventus (Chelsea e Benfica), una per la Lazio contro il Rennes, due vittorie per la Roma, una per l'Atalanta, mentre per il Milan un pareggio ed una vittoria. Ha diretto inoltre due gare di Nations League dell'Italia: vittoria sul Belgio per 2-1 degli azzurri a pareggio con la Germania. Internazionale dal 2016, era stato scelto anche per le Olimpiadi di Tokyo.