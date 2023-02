Arrivano conferme: Thuram lascerà il Gladbach, Inter sempre alla finestra

I nerazzurri pronti all'assalto decisivo

Pietro Magnani

Marcus Thuram lascerà il Borussia Moenchengladbach a fine stagione. Quella che era una possibilità molto concreta ora è una certezza, soprattutto dopo la conferma ufficiale del direttore sportivo del club tedesco, Roland Virkus.

Il dirigente, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha rivelato: "Per Thuram abbiamo fatto di tutto, siamo arrivati al nostro limite. Dobbiamo accettare che decida di andare in club più grandi. Non posso negare che sia brutto che i giocatori ci lascino a zero".

Ovviamente questo ha fatto drizzare le antenne in casa Inter. Il club da diversi mesi corteggia il giocatore, con cui c'è stato anche un approccio diretto durante i Mondiali in Qatar, che arriverebbe finalmente a Milano dopo il passaggio sfumato nel 2021 per il suo infortunio improvviso. Il francese ora è un attaccante completo, di livello internazionale, ed il suo arrivo a Milano potrebbe rappresentare un grande colpo per i nerazzurri, specie a parametro zero.

Non sarà facile però portare il giocatore all'Inter, nonostante la sua grande voglia di tornare in Italia, dove è nato e cresciuto. Secondo la Rosea infatti, oltre al Bayern Monaco (che ultimamente pare più defilato) e ai soliti club di Premier dietro l'angolo, in agguato, seppur molto più defilato rispetto all'Inter, ci sarebbe anche il Milan.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Al momento, il pericolo rappresentato dal Milan sembra molto marginale, più un qualcosa per "mettere pepe" alla questione che qualcosa di concreto. I nerazzurri partono avvantaggiati, con un lavoro ai fianchi da mesi. La speranza è che in breve ci sia più chiarezza sul futuro del francese e che l'Inter possa rinforzare così in maniera importante il proprio attacco. Thuram, specie se al posto di Correa, sarebbe un innesto qualitativamente fondamentale. A Milano sarebbe centrale nel progetto, e questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo nelle trattative.