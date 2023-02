Inter-Porto, Marotta: “Serata romantica. Champions? Vogliamo arrivare in fondo”

Beppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , ha parlato ai microfoni di Prime Video, a pochi minuti dall'ottavo di finale di Champions League contro il Porto, in programma questa sera dalle 21.00 nel tutto esaurito di San Siro. Queste le parole del dirigente varesino, tra speranze europee e contratti in scadenza al termine della stagione:

PASSAGIO AI QUARTI - "Il romanticismo è sempre quello che prevale in questi momenti, il pensiero ora non va all'aspetto finanziario. La speranza è che si possa regalare una serata bella ai tifosi".

CONTRATTI IN SCADENZA - "Tutti questi ragazzi meriterebbero un rinnovo, il cuore in questo caso non c'entra tanto e bisogna razionalizzare. Vedremo con calma nei prossimi mesi".

LUKAKU - "Ha 103 chili da portare sulle spalle, quindi deve essere perfettamente a posto dal punto di vista fisico. Non lo è ancora, ma sta recuperando. L'allenatore è il migliore per valutarne l'efficienza e l'utilizzo. Le partite ormai durano quasi 100 minuti e credo che nell'economia della gara anche quelli in panchina possono essere importanti. Il Mondiale a metà stagione ha condizionato la ripresa, anche in altri giocatori. C'è stato un coinvolgimento psicofisico e ci sono giocatori che ne risentono e altri meno. Lui è un professionista serio. So che non ha potuto dare quello che ci aspettavamo e che lui poteva dare, ma siamo fiduciosi che le partite che ci saranno lo vedranno protagonista".