Le PAGELLE di Inter-Porto: Lukaku non perdona, Onana para tutto. Dzeko nervoso

I voti ai nerazzurri in campo stasera in Champions League

Antonio Siragusano

San Siro è pronto per essere il teatro di Inter-Porto, ottavo di andata finale di Champions League. Per gli uomini di Inzaghi si tratta di una grande occasione per continuare a sognare in Europa dopo le ottime prestazioni nel girone. Segui la gara in diretta con le pagelle di Passione Inter.

ONANA 7 - Grujic gli calcia addosso, ma il portiere nerazzurro si fa trovare pronto alla prima vera palla gol dei portoghesi. Nel secondo tempo è strepitoso nel doppio intervento che salva il risultato.

SKRINIAR 6.5 - Trasmette sicurezza all'intero reparto e commette poche sbavature. Decisivo nella ripresa con un salvataggio in scivolata su una ripartenza dei portoghesi.

81' --> DUMFRIES s.v.

ACERBI 6 - Si perde Taremi su un movimento di facile lettura. Rimedia con un salvataggio sulla linea qualche minuto più tardi, anche se probabilmente sarebbe stato annullato per un fallo su Bastoni ravvisato dall'assistente.

BASTONI 6 - Il Porto concede parecchio spazio sulle fasce e insieme a Dimarco e Gosens cerca di creare superiorità numerica a sinistra. Per poco non sblocca la partita allo scadere del primo tempo, ma Diogo Costa gli nega la gioia del gol con un intervento clamoroso.

DARMIAN 6.5 - Contrariamente ad altre volte, l'Inter preferisce appoggiarsi sulla sua corsia. Ordinato in difesa, puntuale e pericoloso in avanti. Finisce giù in area di rigore avversaria dopo una tacchettata ricevuta, ma l'arbitro non concede il rigore. Utile anche da braccetto al posto di Skriniar.

BARELLA 6.5 - Primo tempo disordinato, si lascia travolgere dalle emozioni del primo ottavo di finale di Champions giocato in carriera. Ma il gol di Lukaku nasce proprio da un suo traversone: pace fatta!

CALHANOGLU 6.5 - Su uno schema dalla bandierina, disegna una traiettoria che per poco non sorprende Diogo Costa sul primo palo, ma il portoghese è ancora una volta attento e spedisce in corner. Da play lavora tanto in interdizione, più pericoloso invece negli ultimi minuti giocati da mezzala.

MKHITARYAN 5.5 - Qualche imprecisione tecnica non da lui ed un contropiede sfumato appena prima di lasciare il campo.

72' --> BROZOVIC 6.5 - Grande impatto di personalità del croato sulla partita. Senza paura, è lui a dettare gli assalti finali verso la porta avversaria.

DIMARCO 6 - Al secondo minuto di gara è già pericoloso con una conclusione mancina al volo dentro l'area del Porto che viene respinta del muro difensivo. Disegna un buon cross dalla sinistra sul quale Lautaro si avventa di testa senza trovare lo specchio.

58' --> GOSENS 6 - Entra bene al posto di un Dimarco ammonito. Da migliorare la pulizia dell'ultimo passaggio, perché per il resto si sta ritrovando.

DZEKO 5 - Pochi palloni giocabili dalle sue parti, ma anche tanto nervosismo e poca cattiveria. Giusta la sostituzione.

58' --> LUKAKU 7 - Entra con lo spirito giusto e si mette al servizio della squadra. Subito una buona sponda per Barella e un assist che per poco non manda Lautaro a rete. Ma soprattutto il gol su ribattuta dopo il palo colpito di testa e la sensazione di essere vicino al ritorno al top della condizione.

LAUTARO 5.5 - Partita tanto generosa, forse anche troppa. Si vede meno nel vivo della manovra e la sua qualità in mezzo al campo viene quindi a mancare.

INZAGHI 7 - La sua squadra concede giusto un paio di ripartenze al Porto, ma allo stesso tempo fa la partita e schiaccia i portoghesi costantemente nella loro metà campo. Il tecnico nerazzurro la prepara bene e sorprende l'amico Conceicao creando superiorità sulle corsie esterne, dove invece gli avversari soffrono tremendamente. Peccato per qualche errore di imprecisione nel primo tempo, ma per fortuna ci pensa prima Onana e poi Lukaku a regalare il successo in questo match di andata.