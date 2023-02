La serata di Onana: quotidiani unanimi sulla prestazione del portiere

Scettro di migliore in campo per l'estremo difensore

Inter-Porto non è stata solo la serata del riscatto per Romelu Lukaku . È stata anche e soprattutto la serata di André Onana che, dopo qualche mese "normale" ha dimostrato di cosa è capace quando la palla scotta.

Al di là dello screzio con Dzeko , placato da un Calhanoglu sempre più uomo squadra. l'estremo difensore camerunense ha giocato una partita praticamente perfetta, impeccabile. Se l'Inter andrà in Portogallo con l'1 a 0 in tasca è anche e soprattutto merito suo.

Nel momento migliore del Porto infatti Onana ha sfoderato almeno 3 interventi strepitosi, oltre uno doppio in rapidissima successione che, nonostante il fuorigioco, è stato clamoroso. Prestazione che, giustamente, non è passata inosservata nemmeno sui quotidiani sportivi. Sia La Gazzetta dello Sport che Il Corriere dello Sport lo esaltano e lo votano come migliore in campo: la prima con un 8 in pagella, il secondo con un 7,5.