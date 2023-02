La rivincita di Inzaghi: la vittoria è merito delle sue scelte

Non è eccessivo dire che la partita ieri l'hanno vinta i cambi e Inzaghi tanto quanto Onana e Lukaku. Pur non giocando la partita perfetta (concesse troppe occasioni in ripartenza agli avversari) l'Inter può andare in Portogallo forte di un vantaggio, risicato certo, ma molto molto importante. Al ritorno, il 14 marzo, ci sarà la prova del nove per il tecnico: non si potrà andare nella tana del nemico per difendere il risultato. Serviranno altri 90 minuti di attenzione e impegno per strappare il pass per i quarti di finale. Ma intanto il primo passo è stato superato, anche e soprattutto per merito di un tecnico troppo spesso sottovalutato, specie dai propri stessi tifosi.