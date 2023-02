Verso Inter-Porto, le ultime sulle probabili formazioni: de Vrij spera

Ultimi allenamenti di preparazione e ultimi dubbi alla vigilia del primo atto della doppia sfida col Porto agli ottavi di finale di Champions League. In vista della gara d'andata, in programma mercoledì 22 febbraio alle 21, Simone Inzaghi deve sciogliere ancora diversi ballottaggi, almeno uno per reparto.

Davanti ad Onana, col ritorno di Skriniar a destra l'allenatore dell'Inter dovrebbe confermare Acerbi al centro della difesa, ma le quotazioni di deVrij sono in rialzo e l'olandese spera di potersela giocare fino all'ultimo. A centrocampo il dubbio principale riguarda Brozovic: è in crescita, ma con Mkhitaryan che ha smaltito il pestone rimediato con l'Udinese, sarà difficile toccare il terzetto che tanto bene sta funzionando con Calhanoglu in regia. Davanti, invece, la scelta più difficile: LautaroMartinez è inamovibile, al suo fianco sono stati provati sia Dzeko che Lukaku. La sensazione, dopo la conferenza di Inzaghi, è che Big Rom possa partire dalla panchina e subentrare a gara in corso.