Gds – Calhanoglu-Inter, rinnovo fatto: firma imminente

Prolungamento fino al 2026 o 2027 per il centrocampista turco

Redazione Passione Inter

Svolta in mezzo per l'Inter, che mentre valuta la possibilità di cedere Marcelo Brozovic blinda quello che di fatto è diventato il suo erede, Hakan Calhanoglu. Tutto fatto per il rinnovo dell'attuale contratto in scadenza nel 2024, secondo La Gazzetta dello Sport.

Le parti, scrive il quotidiano nella sua edizione online, negli ultimi due giorni hanno raggiunto l'accordo per allungare il vincolo fino al 2026 o addirittura al 2027, magari inserendo un'opzione. Sulle cifre l'intesa è stata rapida perché, si legge, il giocatore non ha avuto alcun dubbio e non c'è stato bisogno di negoziare. Ora il tempo di sistemare i documenti e poi sarà il tempo dell'ufficialità.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Notizia di grande importanza per evitare altri casi Skriniar. Calhanoglu si è calato anche nel nuovo ruolo di regista alla grande, diventato sempre più un leader di questa Inter, dal punto di vista tecnico ma non solo. Il rapporto con la tifoseria poi è solido. E ora sotto con Bastoni, altro big in scadenza 2024.