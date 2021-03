CdS – Inter, non è finita qui. Non sono escluse altre positività: attesa per gli esiti, brutte sorprese in arrivo?

Incubo Covid per l’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è il grande timore che i casi di positività, dopo quelli di D‘Ambrosio, Vecino, Handanovic e de Vrij, possano essere di più.

Ieri infatti altri tamponi non escludevano la positività, il gruppo squadra è stato sottoposto ad un nuovo giro di test e non va escluso che in giornata possano esserci altre brutte sorprese. La sosta delle Nazionali aiuterà in parte, ma c’è la paura che il virus lasci alle spalle tracce importanti su un gruppo in grande forma e fiducia, come testimoniato dalle 8 vittorie consecutive.

