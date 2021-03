GdS – Inter-Sassuolo, due date per il recupero. La decisione della Lega è inequivocabile

La Lega Serie A ha ufficializzato nel pomeriggio di ieri, dopo il comunicato dell’Ats di Milano, il rinvio ufficiale di Inter-Sassuolo a data da destinarsi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, trovare una nuova data, rispetto ai precedenti, sarà più facile visto che i due club non hanno impegni internazionali.

La partita si recupererà probabilmente il 7 o il 14 aprile. La decisione della Lega è in linea con gli ultimi precedenti: giusto adeguarsi alle disposizioni delle autorità sanitarie, in casi come questo, per evitare il rischio di favorire nuovi casi di positività.

