Inter show contro il Crotone! Conte vola al primo posto in attesa del Milan: la classifica aggiornata

Tre punti preziosi per l’Inter, che si trova momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A. A San Siro i nerazzurri hanno battuto il Crotone per 6 a 2 grazie alle reti di Lautaro Martinez, autore di una tripletta, l’autogol di Marrone e i gol di Lukaku e Hakimi.

Gli uomini di Antonio Conte ora aspettano con ansia la sfida del Vigorito tra Benevento e Milan e sperano in un passo falso dei rossoneri per godersi la testa della classifica. Al momento l’Inter ha 36 punti, 2 in più del Milan secondo. Ecco la classifica aggiornata dopo la gara di San Siro:

Inter 36, Milan 34, Roma 27, Sassuolo 26, Napoli 25*, Juventus 24*, Atalanta 22*, Lazio 21, Verona 20, Benevento 18, Sampdoria 17, Udinese 15*, Bologna 15, Fiorentina 14, Cagliari 14, Parma 12, Spezia 11, Genoa 10, Crotone 9, Torino 8.

(* = una partita in meno)

