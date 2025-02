Grande prova da 3 punti dell’Inter Primavera: come cambia la classifica

Inizia molto bene il fine settimana dell’Inter che riesce a mettersi bene in mostra con la sua formazione Primavera allenata da mister Andrea Zanchetta. I giovani nerazzurri sono stati in grado di vincere con un netto 1-4 sul campo dell’Udinese e prendersi così tre punti molto preziosi in chiave classifica.

La vittoria nerazzurra porta le firme di Aidoo, Berenbruch, Pinotti e De Pieri che hanno reso inutile il gol dell’Udinese realizzato da El Bouradi subito in avvio di primo tempo. Un’altra grande prova offensiva dunque dell’Inter di Andrea Zanchetta che durante il match ha a lungo applaudito la sua squadra.

Grazie a questo successo in Friuli, ora l’Inter dopo 25 turni sale a quota 49 punti che valgono l’aggancio in classifica al secondo posto della Roma, entrambe a -1 dalla Fiorentina prima. Tuttavia, i giallorossi e i viola devono ancora giocare e quindi potrebbero staccare i nerazzurri in caso di vittoria.