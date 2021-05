Inter-Fiorentina 1-0: la primavera torna alla vittoria e aggancia il primato

L'Inter Primavera di Armando Madonna ha battuto la Fiorentina grazie alla rete di Bonfanti allo scadere dei 90'

L' Inter di Armando Madonna , dopo la sconfitta contro il Torino per 3-1 della scorsa settimana, è ritornata alla vittoria contro la Fiorentina grazie alla rete al 91' di Bonfanti . Una vittoria all'ultimon minuto che porta l' Inter a 43 punti in classifica che aggancia il primato e si porta a +1 sulla Roma, vincente contro il Torino, e a +2 dalla Sampdoria che giocherà domani pomeriggio contro il Bologna.

La gara, cominciata alle 13.00, ha visto i nerazzurri battersi fino all'ultimo secondo per portare a casa i tre punti. Una gara al cardiopalma e diversi gol divorati dalla squadra di Madonna. Il gol, poi, è arrivato al 91', nel corso dei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara: una splendida torre in area di Casadei che serve l'assist perfetto per il destro di Bonfanti che batte il portiere avversario Fogli in un momento in cui tutti pensavano che la gara fosse, ormai, giunta al termine.