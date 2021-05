Calciomercato Inter, Padelli lascia i nerazzurri: andrà all’Udinese

Il terzo portiere dell'Inter dopo aver vinto lo scudetto lascia i nerazzurri e firma un contratto con l'Udinese

L'emozione mostrata sui social dopo la vittoria dello scudetto ha reso Daniele Padelli, terzo portiere dell'Inter, un idolo dei tifosi nerazzurri per aver dimostrato l'attaccamento alla maglia, nonostante le sue presenze in campo siano solo 3 dal 2017 ad oggi. Mai una parola fuori posto, sempre pronto ad allenarsi e a dare il meglio di sé, nonostante davanti avesse uno come Samir Handanovic e, quest'anno, sia lo sloveno che Radu.